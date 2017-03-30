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﻿巴西首隊出線

2017-03-30 列印
　　阿根廷缺少主將美斯即於世盃外敗陣陷出線危機，相反其宿敵巴西有隊長尼馬大勇，主場3:0大勝巴拉圭，更成為首支透過外圍賽晉身明年俄羅斯決賽周的球隊。

　　尼馬今仗重新戴上巴西隊長臂章即表現領袖風範，六十四分鐘由後場左路開始引球七十米，連過兩守將直闖對方禁區，再於三名後衛包圍下抽射中鵠，彌補之前射失十二碼的過失。加上隊友菲臘比古天奴和馬些路的入球，森巴軍團大勝3:0。

　　適逢次席的烏拉圭同日作客1:2負秘魯，巴西提早四輪鎖定前四名直接晉身決賽周。教練迪堤表示：「很高興能夠在家人、球迷見證之下領軍晉身決賽周，感覺十分特別！」

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