﻿「賀」德甲百戰 得「芬」衛必勝

港人工作繁忙，日做夜做，壓力沉重，在職場木口木面，唧都笑唔出，是大部份打工仔的典型形象。神秘顧客服務協會公佈全球微笑指數調查，在四十一個國家和地區中，香港得分甚低，排名尾二，僅好過包尾的澳門，反映各行各業員工沒有笑容，有時黑起塊面，令顧客和遊客不快，長此下去，有損香港的形象。 神秘顧客服務協會去年派出二千多名神秘顧客，在全港三十多個行業進行三萬次探訪，把評分數據與外地比較，以一百為滿分，香港得五十七分，遠低於全球平均的七十九分，結果排名尾二。仔細分析發現，電訊業及珠寶業得分較高，而運輸業是笑得最少的行業。 前線員工笑唔出，主因是工作量大，做不停手，同時面對老闆和客人雙重壓力...

2017-03-31