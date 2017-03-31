 Advertisement
  • 2017年3月31日 星期五
  • 15º
  • 90%
熱門： 冷鋒處女權利吳綺莉林鄭月娥朴槿惠

日報新聞 > 體育

﻿「賀」德甲百戰 得「芬」衛必勝

2017-03-31 列印
        哈化柏林雖屬本季德甲主場王，惟今晚主場對賀芬咸卻有六名正選受傷。再者客軍賀芬咸挾聯賽五輪不敗強勢出戰，後衛歷卡斯蘇尼矢言助球隊打「落水狗」，作客全取三分慶祝個人德甲第一百次上陣的里程碑，直取客勝。

（now670台、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨2:30直播）

        擁十勝一和一負德甲最佳主場成績的哈化柏林，今仗有前鋒舒希巴、中場安德列杜達、盧斯頓貝加和米素爾韋沙肯定倦勤，而翼鋒沙洛文卡勞和守將約翰布魯克斯又因傷病大有機會缺陣，球隊實力大減。

　　相反對手賀芬咸上仗1:0挫利華古遜後，聯賽五輪不敗，首循環主場對哈化射入唯一入球的後衛歷卡斯蘇尼，爭取再破哈化大門，以勝利慶祝德甲上陣一百場。再者兩軍近五次交手賀芬咸又四度奏捷，今場作客亦無損勝券。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd