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﻿美斯「放監」 巴塞發「維」夠讓

2017-04-05 列印
　　西維爾教練森柏奧利本來已是巴塞隆拿下任主帥的熱門，早前揚言渴望擔任美斯的教練更令傳聞火上加油，難怪軍心受損的西維爾近期陷入低谷，今晚西甲到訪有美斯刑滿復出的巴塞隨時大敗，讓球主客和讓兩球「主勝」可作過關變倍器。

　　阿根廷籍的森柏奧利一直與巴塞扯上關係，他上周更透露有意與同鄉美斯合作︰「我希望成為美斯的教練，每天指導他練習。」此番言論一出，西維爾三日前西甲主場也與希杭互交白卷跌落第四。而且，巴塞各戰線作東五連捷，今仗還有美斯停賽一場後復出，加上碧基及恩尼斯達剛戰被收起，今仗體力充足有力大勝。同日一哥皇家馬德里各賽事五連勝，作客近三輪全和的雷加利斯，讓球主客和小讓一球串「客勝」。
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