 Advertisement
  • 2017年4月7日 星期五
  • 27º
  • 71%
熱門： 電車翻側城巴靚女車長鄭俊弘母女墮樓朱智賢

日報新聞 > 體育

﻿不來梅 乘勇反「克」

2017-04-07 列印
        雲達不來梅踏入二月於德甲展開強勁衝擊，教練路烏尼亦提醒球員驕兵必敗的道理。今晚聯賽該隊作客二月開始兵敗如山倒的法蘭克福，直取客勝作過關膽。（now670台、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨2:30直播）

  今季大部份時間於降班漩渦掙扎的不來梅最近卻錄得六勝一和不敗強勢，排名由十六位急升至十一位，只落後第五和第六的科隆和哈化柏林五分，有力爭來季歐霸盃入場券。教練路烏尼呼籲戰將：「我們要腳踏實地，先在今仗擊敗第八的法蘭克福。」法蘭克福近況剛好相反，上仗作客0:1不敵科隆連續八輪二和六負不勝，由排第三跌到第八。此消彼長，今仗一於捧不來梅客勝。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd