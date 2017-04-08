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﻿熱刺主場 「屈」機

2017-04-08 列印
  英超剩餘八輪，次席的熱刺依然落後榜首的車路士七分，爭標形勢處於被動。中場基斯甸艾歷臣強調目前唯有做好本份，今晚主場迎戰不擅客戰的屈福特，勢延續聯賽作東十連勝的強勢，讓球主客和讓兩球「主勝」乃過關膽材。

（now621台、LeSports HK App今晚7:30直播）
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