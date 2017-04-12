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﻿東方韓戰 麥基求振作

2017-04-12 列印
  東方龍獅今晚六時亞冠G組造訪南韓挑戰水原藍翼前，主力麥基昨被對手教練徐正源暗諷為防守型前鋒。然而，此子深信自己速度可在前場助攻助守，配合主帥陳婉婷（牛丸）點名頂替羅拔圖的老將吳偉超鎮守後方，盼能助球隊奇迹守和爭氣。（now671台今午5:30直播）

　　麥基昨信心滿滿道：「感謝徐教練賞識，鞭策我努力求進，高速協防是我的強項。這球場曾舉行○二日韓世界盃，能在此獻技是光榮，盼助東方搶一分回港。」
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