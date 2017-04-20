﻿兩老「仁」告別歐聯

拜仁慕尼黑周二歐聯八強次回合末段十人應戰，仍然作客勝皇家馬德里2:1，總比數追和3:3，惟加時被連入三球，包括兩球疑越位在先的爭議士哥，合計負3:6黯然出局。同時，季後掛靴的老臣子拿姆及沙比阿朗素也告別叱咤十多年的歐洲球會頂級舞台，見證拜仁一二至一三球季三冠王一代步下神壇。



首回合落後1:2的拜仁法定時間作客2:1打敗「銀河艦隊」，總比數打成3:3，惟加時捱打連失三球輸2:4，總比數負3:6出局。球證卡沙爾八十四分鐘逐維達爾出場，以及加時兩個疑越位在先的入球判決無疑具爭議，同時也間接送季後掛靴的拜仁隊長拿姆及中場沙比阿朗素在歐聯的最後一程。沙比阿朗素七十五分鐘退下火線，獲舊東家球迷起立歡送，無憾道：「感謝球迷，再見了。」