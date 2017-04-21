﻿澳職季後賽 今日開戰

澳職季後賽，今午就由淘汰圈揭開戰幔！要挑戰聯賽一二哥FC悉尼及墨爾本勝利，三至六名球隊分途對決，務求闖入四強追逐冠軍寶座。聯賽第三位的布里斯班獅吼今午主場鬥西悉尼流浪者，而墨爾本城及珀斯光輝，周日重塑上周常規賽煞科的入球騷，球迷不容錯過！



三哥獅吼必滅流浪者



近四屆季後賽新增淘汰圈後，澳職第三名的一方全部順利躋身四強，因此布里斯班獅吼上周常規賽末輪能殺入第三名是一大吉兆，教練艾萊斯揚言今午作東先挫西悉尼流浪者，然後劍指冠軍！







教練自信戰力升級



第三名一方在四屆淘汰圈取三勝一和，全部躋身四強，數據壓倒性，連同加時後賽果恰巧全部一球上落。獅吼在聯賽末輪半場落後兩球下，4:3反勝威靈頓鳳凰，反壓落敗的墨爾本城，與上季一樣以第三名身分入淘汰圈，而且該隊上季順利2:1淘汰勝利。



主帥艾萊斯揚言球隊更勝去年：「吸收經驗後，我們有信心連下三城捧盃。」的確，有比列賀文及占美麥卡倫等星將壓陣，獅吼勢挫入球只集中在前鋒辛達利比身上的流浪者，除捧主勝外，波膽主勝1:0及2:1皆可博。



墨城做主隊夠殺光輝



墨爾本城雖然上周澳職作客4:5不敵珀斯光輝，然而周日回師主場的翻版戰則截然不同，皆因對上四屆淘汰圈八場賽事，多達七成五由主隊晉級，開主勝比率也高達六成三，因此由名將卡希爾掛帥的墨爾本城可看高一線。







上周剛敗復仇心切



過往的八場淘汰圈，有六支主隊晉級，當中五隊法定時間內過關，可見地利甚有作用。即使常規賽煞科戰，墨爾本城4:5不敵光輝跌落第四位，但今仗仍能主場出擊成一大優勢。



今季回流澳職攻入十一球的國腳卡希爾呼籲隊友專心防務：「任何賽事入四球仍落敗的話很有問題，我們要吸收教訓做好防守。」光輝今季十二場作客聯賽只得二勝五和五負，而且只一次保持不失及兩次無入球，今仗除捧主勝外，必敲3.5球大。



