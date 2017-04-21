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﻿季後賽賽制

2017-04-21 列印
　　澳職季後賽由常規賽前六名球隊參加，首先淘汰圈由第三對第六名、第四對第五名，兩支勝方中排名較高的一隊，將在四強鬥常規賽亞軍，而排名較低的一方，則在四強對常規賽冠軍，兩場四強的勝方會師決賽。所有賽事皆一場過決勝負，賽和加時再戰，仍未能分高下的話則互射十二碼。每一場都由排名較高一方獲主場之利。

季後賽賽程表

淘汰圈 （A）

布里斯班獅吼 對 西悉尼流浪者

開賽：4月21日下午5:50

淘汰圈 （B）

墨爾本城 對 珀斯光輝

開賽：4月23日下午5:00

四強 （C）

FC悉尼 對 A或B勝方(排名較低一隊)

開賽：4月29或30日

四強 （D）

墨爾本勝利 對 A或B勝方(排名較高一隊)

開賽：4月29或30日

總決賽

(C)勝方 對 (D)勝方

開賽：5月7日
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