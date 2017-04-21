﻿季後賽6强實力簡介

FC悉尼



FC悉尼在澳職甚超班，全靠斯洛伐克國腳荷洛斯高領關鍵人物，讓保保及保斯基等前鋒盡展所長，三人合共入三十三球之多，而且該隊多達十六場保持清白身，以其攻守超班的能力及穩定性，無疑是季後賽擂台躉。



墨爾本城



墨爾本城中前場的三員南美外援科拿路利、費蘭度班頓及哥拉素，只得前者順利融入與卡希爾產生化學作用，另外兩子表現飄忽，令該隊只得第四位。除非幾位南美兵表現突飛猛進，否則靠三十七歲的卡希爾擔大旗也難走遠。



墨爾本勝利



墨爾本勝利季尾六輪常規賽只得兩勝，但只因幾近篤定亞軍才放軟手腳而已，毋須質疑該隊的實力，反而勝利今季常規賽三戰FC悉尼全敗的問題更大，預計即使能躋身決賽，也難以打破被剋死的往績問鼎冠軍。



珀斯光輝



珀斯光輝廿七輪常規賽失五十三球，與包尾的紐卡素噴射機並列最多，場均失大約兩球，而且該隊的班底遠不及前列四隊，只得昔日在英冠打滾多年的愛爾蘭前鋒安迪基奧治擔大旗，在季後賽難免陪跑。



布里斯班獅吼



分心亞冠盃的布里斯班獅吼是入得又失得的球隊，娛樂性甚豐富。他們最大的長處是遇強愈強，三戰一哥FC悉尼兩度逼和，對墨爾本勝利也得勝和負各一，因此屬於冠軍黑馬，難怪教練艾萊斯口氣甚大。



西悉尼流浪者



西悉尼流浪者的幾名西班牙及南美洲外援在澳職水土不服，因此該隊在常規賽及亞冠盃成績強差人意，前線只得辛達利比的入球力較強，只能靠僅次榜首雙雄的防守力支撐，因此在常規賽的勝率不足三成，難求突破。