﻿FC悉尼 頭條推介2.05倍

要選季後賽總冠軍，須參考常規賽成績，皆因歷來十一屆季後賽總冠軍全部由聯賽頭二名球隊包辦，而且九次由常規賽一二名對戰的總決賽賽事中，多達七次由常規賽一哥封王。常規賽冠軍FC悉尼今季以破紀錄的六十六分稱霸，得失球亦冠絕列強，超班實力乃季後賽總冠軍不二之選。



常規賽屬季後賽寒暑表，頭二名以外的球隊從未嘗在季後賽稱王，而且大多由一哥捧盃。FC悉尼今屆以無敵姿態稱霸常規賽，二十七戰得六十六分成單季最高分球隊，拋離次名墨爾本勝利十七分也創紀錄，而且全季僅失十二球乃歷來最少，入五十五球也是今季攻力最強球隊，而且十六場保持不失亦是史上場數最多，勢能再贏兩仗稱霸季後賽。