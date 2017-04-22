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﻿歐聯四強攻防戰

2017-04-22 列印
　　歐聯四強昨晚抽籤，兩支馬德里市球隊連續四季在淘汰賽階段碰頭，摩納哥則硬撼祖雲達斯。皇家馬德里和摩納哥同樣屬進攻型球隊，馬德里體育會和老婦人則擅打防守反擊，屆時兩場準決賽勢大演攻防戰。歐霸盃方面，曼聯周四在八強次回合主場加時2:1險勝安德列治，兩回合贏3:2過關，四強將鬥切爾達，但射手伊巴謙莫域和中堅馬高斯盧祖勇戰受傷，代價不輕。
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