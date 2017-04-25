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﻿東方生死戰迎恒大 守護主場

2017-04-25 列印
        東方亞冠盃首場作客0:7負廣州恒大仍記憶猶新，兩個月後在今晚回師主場再鬥恒大，陳婉婷（牛丸）打算起用三防守中場加兩右閘同時上陣，目標守住半場不失，甚至主場偷雞搶分。

（now632台晚上7:45直播）

        東方一心利用旺角場地利收窄和恒大差距，牛丸將重用白鶴、梁振邦及迪高三防中固守，另外兩右閘曾錦濤及鄭璟昊同時上陣。牛丸解釋道：「鄭璟昊推前任右翼但回後協防，加上右閘曾錦濤配合頗有默契，左閘謝敏榮臨危受命，可望減低對方兩翼威脅，目標是先守住半場不失。」

　　東方現於G組四戰得一分排榜尾，今場再輸即出局，反觀恒大四戰得六分排第二，落後榜首水原藍翼兩分。恒大教練史高拉利今場將毫無保留，盡遣巴西國腳荷西保連奴等三鬼拍門，務求搶分重登榜首。
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