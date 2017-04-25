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﻿藍獅做「主」賀簡迪

2017-04-25 列印
  車路士中場尼高路簡迪周日力壓大熱門隊友夏薩特，當選英格蘭球員先生，領隊干地和夏薩特都認同簡迪的貢獻。由無名英雄變身大獎得主的簡迪，今晚英超誓助藍獅主場擊敗修咸頓，讓球主客和讓一球捧「主勝」。（now621台、LeSports HK App周三凌晨2:45直播）
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