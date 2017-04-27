﻿曼市打吡 牛魔王現身

曼聯剛晉級歐霸盃四強，相反曼城於足總盃出局本季篤定四大皆空。今晚英超曼徹斯特打吡，近況著火的紅魔中場安達靴里拉誓言領軍作客全取三分，從對方手上搶走第四名的歐聯席位，冷敲四點一五倍客勝。（now621台、LeSports HK App周五凌晨3:00直播）



雖然紅魔在英超首循環曼市打吡主場落敗，但時移勢易，藍月剛於周日英足盃四強加時遭阿仙奴淘汰，狀態和士氣都不及首循環對碰之時。反觀，紅魔上周四成功晉身歐霸盃四強，英超又保持二十三輪不敗，今晚有力反客為主。



各賽事近三場獨取一球三助攻的西班牙中場安達靴里拉豪言，要助球隊大打落水狗：「我們狀態大勇，今仗要一顯實力。目前己隊只落後曼城一分，取勝便有機會奪前四歐聯席位！」



藍月近六輪英超只取得二勝三和一負，今季聯賽主場對戰前列勁敵亦只得一勝三和一負。今晚地頭遇上氣勢如虹的曼聯，曼城難望逞強。