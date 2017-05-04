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﻿雙紅救亡

2017-05-04 列印
        曼聯上場英超再折兩守將，令防線雪上加霜，幸今晚歐霸盃四強首回合有中場保羅普巴與費蘭尼復出。至於作東的切爾達狀態低迷，不過有射手伊亞高艾斯巴斯腳風太順。兩軍均欠勝算，一於敲和。（now670台、Fox Sports Play App周五凌晨3:05直播）

　　早有馬高斯盧祖提早收咧、基斯史摩寧和菲爾鍾斯養傷，曼聯周日英超再有艾歷拜利和勞基梳爾受傷，幸而費蘭尼停賽令只限國內，今仗可與傷瘉的保羅普巴重返大軍。該隊近八場歐霸盃法定時間五勝三和，今仗作客不致處於劣勢。

　　切爾達排西甲十一位，勢全力爭歐霸盃，而且歐戰四次作東迎擊英格蘭球隊兩勝兩負，今仗和局可試。
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