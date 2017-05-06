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﻿藍月撲水保四

2017-05-06 列印
        曼城隊長高柏尼在今晚英超主場對水晶宮前夕，揚言全隊會傾力在餘下比賽爭勝，以保前四名歐聯席位。藍月今仗續有加比爾捷西斯和阿古路雙鬼拍門，攻力勢大增，可望給對手送上三連敗，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。

（now621台、LeSports HK App 今晚7:30直播）

        藍月最近在英超先後賽和曼聯與米杜士堡，暫居第四位。為保歐聯入場券，高柏尼號令隊友立即重上勝軌：「我們需要以強勢結束球季，然後期待新球季的來臨。」

　　阿古路上陣首次跟加比爾捷西斯合作任雙箭頭，結果包辦了曼城作客2:2和米堡的兩個入球。兩人經過一場磨合，今晚還有大衛施華有機會復出，必可令攻力大增。況且，水晶宮英超連敗給熱刺和般尼也好，剩餘三輪只差兩分便達四十分護級安全線，爭勝決心成疑，「主勝」可敲。
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