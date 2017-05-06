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﻿港超「終極決賽」 東傑勝者為王

2017-05-06 列印
　　第三屆香港超級聯賽今日煞科，東方龍獅及傑志今午二時半旺角場一戰定江山，領先一分的東方誓保不敗身爭取衛冕。（港台數碼35台今午2:30直播）

　　東方今季十五勝四和得四十九分，傑志落後一分，今場東方不敗即可封王。東方總監梁守志賽前冷靜地說：「己隊不需要閉門操練，今場堂堂正正和傑志一決雌雄，勝方即可封王！」東方教練陳婉婷盼球員經過一周調整消除疲態，全力撲擊傑志。傑志主帥朱志光說球隊最後關頭勤練死球，倚賴福將辛祖入球。

　　同日二時半另有四場賽事，包括九巴元朗主場鬥南華，富力在小西灣鬥理文流浪，冠忠南區主場鬥香港飛馬，標準灝天在斧山道鬥和富大埔。
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