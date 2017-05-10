﻿馬體告別卡達朗球場 頂住銀河艦隊

馬德里體育會今晚最後一次在卡達朗球場出戰歐洲賽，於歐聯四強次回合鬥同市宿敵皇家馬德里，為留下美好回憶力求收復首回合落後三球的失地。然而客軍銀河艦隊狀態大勇，勢可擾亂牀單軍團的大計，今仗寧捧和局。（有線61、64、201、203台周四凌晨2:45直播）



首回合馬體會作客班拿貝球場淨吞三蛋，為了避免連續第四季被該支同市宿敵淘汰出局，今場肯定戰意十足。隊長基比矢言希望留下美好回憶︰「主場氣氛就像魔法，令球員表演更上一層樓。」



馬體會歷來於卡達朗出戰歐洲賽成績優異，近三十五仗豪取廿九勝四和兩負，歐戰作東面對同樣來自西班牙的球隊更有六勝兩和不敗。此外，該隊過去五次歐聯四強主場出擊亦錄得四勝一和，預計今仗迎戰皇馬不會出現首回合一面倒的戰況。



皇馬手握三球優勢，主帥施丹仍不敢鬆懈，在上輪聯賽派副選上陣刻意留力，而且今仗和波已可晉級決賽，一於敲和。