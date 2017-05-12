美國聯合航空再爆醜聞，美國一名女子上月乘坐聯航內陸航班時欲離座如廁，但空中小姐以即將遇上氣流為由阻止，婦人再三強調自己患病無法憋尿，空姐竟遞上杯子，着她自行在座位解決。聯合航空事後否認有關指控。 事發在上月十日，密蘇里州女子哈珀乘坐聯合航空客機由德州候斯敦返回密州堪薩斯城，航機起飛約三十分鐘後，她離座欲前往洗手間如廁，空中小姐見狀即時阻止，並稱機師預料飛機將遇上氣流，要求哈珀返回座位。 哈珀則向對方解釋，自己患有膀胱過動症無法憋尿，但空姐充耳不聞，哈珀最後表明已無法忍耐，要求對方容許她前往洗手間或給予一個杯，空姐最後遞上杯子。 哈珀之後在座位解決，惟因杯子容量不足，...

2017-05-12