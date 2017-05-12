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﻿藍獅封神戰

2017-05-12 列印
        車路士今晚英超作客擊敗西布朗便可提早兩輪封王，戰意遠勝正等收咧的西布朗。藍獅又是聯賽作客王，相信今晚能以一場大勝慶祝。（now621台、LeSports HK App周六凌晨3:00直播）

        上輪英超主場3:0擊潰米杜士堡，車路士適逢次席的熱刺作客不敵韋斯咸，榜首領先優勢擴大至七分，今晚作客西布朗全取三分便可提早兩輪奪標。

論近況，藍獅各賽事四連捷狂轟十四球只失四球，攻守表現近乎完美，反觀對手自二月尾主場擊敗般尼茅夫達到四十分護級安全線後戰意似等放暑假，聯賽近九仗僅一勝二和六負，近六戰更有五次捧蛋。

　　藍獅作客又錄得十二勝三和三負英超最佳成績，可見客戰亦無損其勝算，估計可以一場大勝，來慶祝領隊干地首季帶領球隊便英超封王。
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