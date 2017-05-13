﻿紅魔阿積士驚險入決賽

首回合作客小勝1:0的紅魔隨着費蘭尼頭槌開紀錄形勢大好，然而愈踢愈保守讓切爾達反撲，完場前五分鐘追平1:1。其後兩軍十打十，切爾達前鋒約翰古達迪補時五分鐘近門浪費足以靠作客入球優惠晉級的黃金機會，令紅魔保住下季重返歐聯的希望。
首回合遙遙領先4:1的阿積士也在次回合先開紀錄，惟上半場補時連失兩球最終少踢一人下1:3落敗，合計險勝5:4，廿一年來首次重返歐戰決賽。
樓股齊鳴，今年首季經濟增長創六年來新高，孝順子女在母親節豪爽消費，答謝媽咪。有旅行社表示，在母親節前後多了子女帶母親外遊吃喝玩樂，特色「三代同堂」團大受歡迎。有子女到珠寶店購買珍珠，多謝媽咪養育之恩。...
2017-05-13
下周六是台灣的總統蔡英文就職一周年，去年大選中拿下逾六成六選票的她，在最新民意調查中，只有兩成八民眾滿意其施政表現，不滿意者超過五成四；滿意度較就職當日累積下跌逾二十四個百分點。 當地傳媒集團...
2017-05-13
北京市第四中學二年級學生張詠言，早前創作出一篇觸動萬千網民的文章。張詠言三月參加一個主題為「人生導航」的寫作活動，創作一篇名為《願你》的文章，文章是一封給十年後自己的書信，希望自己平安無事地度過青春期...
2017-05-13
二手再錄用家市價入市個案，美聯營業經理張子健表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座低層F室，面積約為449方呎，2房間隔，成交價約418萬元，呎價為9310元，屬市價。買家為一名用家，見單位企理，決定承接。原...
2017-05-13
港股連升五日，恒指周五續強勢，於騰訊（700） 力撐下，最多升85點，高見25211，再創逾21個月高位，尾市一度出現倒跌，於25000獲支持後回升，成交逾751億元。以全周計，恒指累積上升680點或2.78%；國指累積上揚356點或3.59%。 新鴻基金融財富管理策略師溫傑指，資金持續流入港股下，料後市將維持大漲小回格局，首個支持位於25000。 恒指收報25156，升30點或0.12%；國企指數收報10282，漲25點或0.24%，成交金額751億元。 騰訊逼近260元 藍籌股普遍向好，騰訊再創新高，一度逼近260元，曾高見259.2元，收報258.2元，升1....
2017-05-13
曼城前鋒加比爾捷西斯成名也沒有一朝得志，仍然將所有薪金上繳給母親的孝子。此子在場上亦得到回報，傷瘉後近三輪英超收錄入球和助攻各一，今晚聯賽主場鬥李斯特城勢全力爭取士哥領軍取勝保前四，作為母親節賀禮，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 加比爾捷西斯去年底正式以二千七百萬鎊（約二億七千萬港元）由彭美拉斯加盟曼城，領取七萬五千鎊周薪。不過，這名二十歲鋒將沒有因為薪金暴漲而變質，將全份薪水交到母親手上，然而再從對方領取零用錢，確保把注意力集中在球場上。 代阿古路打狐狸 腳踏實地的加比爾捷西斯在場上得到回報，頭五次...
2017-05-13
時裝品牌COS一向以簡約設計配以精巧細節作賣點，新季靈感除了來自建築學的線條，也以幾何形狀及紋理，重塑品牌經典的單品，帶來全新的時尚視覺形態。 本季男裝系列設計參考建築工業用色，除用上灰藍、碳...
2017-05-13
下月23歲的應屆港姐冠軍馮盈盈（Crystal），屋企有米高高瘦瘦女神樣，仲有個十優醫生男友Martin，港大畢業嘅佢已踏入人生勝利組。但她當選後，火速被爆曾在facebook狂爆粗，被封「粗口港姐」...
2017-05-13
靠山吃山，靠海吃海，到了臨近東海的東錢湖，湖邊又有山，於是飯桌上又有湖鮮又有海鮮還有山珍。 住在湖邊的柏悅酒店，晚上朋友在酒店請吃飯，一看菜單長長一串，說這麼多怎麼吃得下？朋友熱情，不肯減菜，於是從冷盤熱菜吃到甜品，菜單如下： 錢湖螺絲石榴包、春菜拌雞絲、寧波菜、手撕手尾筍、羊肚菌瑤柱花菜羹、油爆河蝦、花雕焗三門膏蟹、葱油蒸朋魚、金牌千層扣肉、年糕炒茄子、蟲草花莧菜、寧波湯圓。 東錢湖有幾寶，就是螺獅、河蝦和朋魚，桌上都齊了，螺獅鮮、河蝦甜、朋魚肥，湖鮮齊位。三門蟹是東海特產，蟹不大，但膏滿肉肥，十分鮮美。春天是吃筍的季節，所以手撕筍也清新可人。菜是寧波尋常冷盤，貌不驚...
2017-05-13
有些注碼較大的賭客，只會押注四大馬房的馬匹，即使賠率低水都不介意。無他，大馬房兵源充足，當起馬幾乎逢出必拼；相反中小型倉的馬不愁出賽機會，自然較多隔紗或演出反覆的情況。因此，若要跟進後者的馬，只能見好...
2017-05-13