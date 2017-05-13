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﻿紅魔阿積士驚險入決賽

2017-05-13 列印
　　曼聯及阿積士雖然在歐霸盃四強首回合領先，然而周四次回合皆只能驚險過關。紅魔主場尾段被切爾達逼和1:1兼幾乎反勝，合計險勝2:1晉級，阿積士更作客1:3負里昂，合計贏5:4執身彩躋身本月二十四日在斯德哥爾摩舉行的決賽。

　　首回合作客小勝1:0的紅魔隨着費蘭尼頭槌開紀錄形勢大好，然而愈踢愈保守讓切爾達反撲，完場前五分鐘追平1:1。其後兩軍十打十，切爾達前鋒約翰古達迪補時五分鐘近門浪費足以靠作客入球優惠晉級的黃金機會，令紅魔保住下季重返歐聯的希望。

　　首回合遙遙領先4:1的阿積士也在次回合先開紀錄，惟上半場補時連失兩球最終少踢一人下1:3落敗，合計險勝5:4，廿一年來首次重返歐戰決賽。
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