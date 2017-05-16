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﻿白鹿徑完美收官

2017-05-16 列印
　　周日英超熱刺最後一次於白鹿徑主場出戰，結果順利以2:1擊敗曼聯。他們以十七勝兩和成為本季英超唯一主場不敗之師，同時又篤定成為亞軍錄得五十四年來最佳頂級聯賽成績，以完美姿態告別這個擁有一百一十八年歷史的主場館。
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