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﻿祖記決戰殘鷹 三冠第一響

2017-05-17 列印
        祖雲達斯周日意甲作客1:3不敵羅馬，未能提早封王，不過教練艾歷基強調敗仗未有令戰將氣餒，更視之為當頭棒喝。老婦人勢在今晚意大利盃決賽重新上路，作客擊敗陣容不整的拉素，勇闖三冠王第一關，直取客勝。

（香港時間周四凌晨3:00開賽）

        艾歷基上仗收起基亞連尼、阿歷士辛度，而保羅戴巴拿、丹尼爾及馬治斯奧僅後備上陣，預計他們今晚均會重返正選強陣出擊。其中，保羅戴巴拿今季意盃上陣四次入四球，效率有目共睹，故後衛邦路斯豪言今仗將會一洗上仗烏氣︰「今晚我們會向對手展示真正的實力，決賽的爭勝心亦與平時截然不同。」

　　拉素上仗意甲作客2:3不敵費倫天拿，還有守將佐敦盧卡古傷出，而中場馬高柏洛路賽事尾段亦告受傷，兩人今晚上陣成疑。藍鷹近六次不同賽事與祖雲達斯交手，法定時間全敗，今仗陣容不整更難有勝算。
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