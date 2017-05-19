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﻿降班膽爭口氣

2017-05-19 列印
        篤定降班的CF格蘭納達今晚西甲煞科戰主場對愛斯賓奴，四月初接任的教練阿當斯爭取於主場球迷面前開齋，等收咧的愛斯賓奴無心無力隨時成人之美，直取主勝。now632台周六凌晨2:45直播

        阿當斯於四月初臨危授命接掌格蘭納達，惟上任後球隊表現毫無起色，上輪作客不敵奧沙辛拿六戰全敗跌到榜尾。今仗為教練阿當斯爭開齋和擺脫包尾大幡的污名，格蘭納達上下都希望在主場擊敗愛斯賓奴，與球迷笑著告別西甲。

　　對手愛斯賓奴近五輪西甲一勝狀態低迷，上仗又已於主場謝幕戰意亦成疑，無心又無力難阻格蘭納達於煞科戰贏波。
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