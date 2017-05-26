﻿第5隊歐戰大滿貫 紅魔闖歐聯

曼聯周三於瑞典斯德哥爾摩以2:0擊敗阿積士，首度捧走歐霸盃錦標，直接躋身下季歐聯分組賽，同時亦成為第五支盡攬歐聯、歐霸盃（包括前身歐洲足協盃）和歐洲盃賽冠軍盃的球隊。



今仗曼聯憑中場保羅普巴和米希達利恩於上下半場各建一功，兩球輕取阿積士，首度染指歐霸盃（包括前身歐洲足協盃）。該隊繼祖雲達斯、阿積士、拜仁慕尼黑和車路士後，第五支盡攬歐洲三大球會賽事錦標的球隊，中場桑馬達矢言球隊終可填補這空缺：「我們終於完成最後一塊併圖，下季直入歐聯分組賽。」



紅魔領隊摩連奴更威風八面，連同今仗他歷來四次晉身歐戰決賽皆奪冠而回，更成史上首位兩奪歐聯和歐霸盃（包括歐協盃）的主帥。他矢言如釋重負：「我為今仗準備了很多資料，證明我的現實主義取得勝利。」