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﻿占士成季後賽之王

2017-05-27 列印
  NBA東岸決賽隨騎士昨135:102作客大破塞爾特人，場數一面倒4:1而結束。客軍大帝占士輕鬆將個人季後賽累積進帳增至五千九百九十五分，超越籃神米高佐敦升上史上第一，連續第三季總決賽惡戰勇士之前壯聲威！
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