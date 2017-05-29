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﻿惡狼再噬乙組仔 續戰德甲

2017-05-29 列印
        禾夫斯堡上周四德甲附加賽首回合，憑中鋒馬里奧高美斯攻入爭議性十二碼，主場1:0小勝布倫瑞克。此子各賽事近四場入三球，今晚次回合有力領軍作客再破陣容天殘地缺的對手，助球隊留在德甲。

（有線61、201、now672台、Fox Sports Play App周二凌晨2:30直播）

        布倫瑞克守將華斯域克上仗犯手球，連累球隊輸十二碼，不過此子犯規前，球證史迪基文卻對馬里奧高美斯的手球視而不見，狼堡最終憑此爭議性十二碼先拔頭籌。近四戰三度破網的馬里奧高美斯豪言︰「己隊一定可以留在德甲！」此子今季聯賽客戰入十一球，表現值得信賴。

高美斯腳風夠順

　　德乙季軍布倫瑞克主場五連捷，但前鋒甘比拿首回合勇戰受傷，今場上陣成疑，還有馬素哥利亞和奧科素艾耶等後防傷兵。該隊陣容不整，難有取勝的把握。

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