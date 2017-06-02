 Advertisement
  • 2017年6月2日 星期五
  • 29º
  • 89%
熱門： T.O.P海運大廈小一派位港鐵銀色債券

日報新聞 > 體育

﻿細威原來佗B女

2017-06-02 列印
  美國網球名將S威廉絲（見圖）懷孕後一直守口如瓶，未有向外界透露嬰兒性別。不過，其姊V威廉絲周三法國公開賽次圈晉級後，或興奮過度向傳媒披露妹妹正懷著女嬰。

  S威廉絲因懷孕而避戰今屆法網，不過周三仍到場支持姐姐V威廉絲，後者亦擊敗日本球手奈良久留美晉級。或許「大威」賽後未平復興奮心情，竟然透露了妹妹腹中嬰兒性別的秘密︰「我一直很期待可以成為姨姨，我相信她（she）出世後，會認為我是最好的姨姨。」

　　除了「大威」之外，衛冕的梅古露莎和丹麥甜心禾絲妮雅琪同日順利躋身第三圈。男單次圈方面，二號種子杜高域及泥地王拿度皆以直落三盤晉級。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd