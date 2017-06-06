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﻿丹麥博盡W「德」

2017-06-06 列印
　　丹麥今晚在邦比作東友戰德國，以備戰周末的世界盃外圍賽作客哈薩克。主隊於世盃外出線形勢吃緊，今仗勢加多兩錢內緊，力圖爆冷打敗以新星為主的日耳曼軍團壯行色，主勝去馬。

（無線myTVsuper頻道303周三凌晨2:45直播）
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