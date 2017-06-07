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﻿偉豪告別變搵工戰

2017-06-07 列印
　　港足今晚八時在旺角場友戰約旦，同時是三十五歲老隊長陳偉豪告別國際賽舞台之作。然而，南華周一宣佈自降甲組，令港隊「少林兵」陳偉豪要藉今仗吸引新東家。（now630、633台今晚7:45直播）

　　南華周一退出港超降落甲組，陣中港腳陳偉豪、另一中堅梁諾恆、左中場羅港威及門將曾文輝都未知去向，後三者跟南華的合約已完，有傳羅港威獲東方龍獅垂青。相反，陳偉豪跟南華仍有約在身，但強調會專心作賽：「無論如何，此刻先要代表香港踢好這場友賽，其他留待會方和我們處理。」球迷團體香港力量打算在今仗第十五分鐘策劃鼓掌一分鐘行動，為這名身穿十五號球衣的隊長送上最後致敬。
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