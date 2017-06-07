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﻿大帝妄想地頭反擊

2017-06-07 列印
　　騎士NBA總決賽頭兩回合被復仇勇士全面壓制，連續兩年奇跡翻身機會渺茫。第三回合明早移師克里夫蘭舉行，主隊三巨頭勒邦占士、艾榮和奇雲羅夫聲稱要挾地利反擊，惟實質無計可施，衛冕口號「捍衛我土」從未如此空洞。（LeSports HK App明早9:00直播）　

　　首兩回合，勇士主將杜倫已轟七十一分，海外莊家開出最新奪標盤口，勇士賠率低至一點○六倍。騎士已無計可施，四屆MVP占士第二戰後被問到會否捍衛主場，反問記者若主場失守，結果大家心知肚明。羅夫則死撐到底：「假如在克里夫蘭也不能鼓舞士氣，我們不如提早放假回家算了。落後0:2回到主場，我們一定要做好本份，這場非勝不可。」
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