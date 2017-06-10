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﻿明日之星

2017-06-10 列印
  美國昨於世界盃中北美洲區外圍賽主場對千里達，憑多蒙特十八歲左翼基斯甸普列錫（左）梅開二度小勝2:0，五戰七分續居第三。至於榜首的墨西哥主場3:0大勝洪都拉斯延續不敗強勢，拋離次席的哥斯達黎加五分。
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