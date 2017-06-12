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﻿贏即出線捧伊朗

2017-06-12 列印
        伊朗主場威力一向有保證，而且今晚世界盃亞洲區十二強戰A組主場擊退第三的烏茲別克，即確定提早躋身決賽周。有這麼大的爭勝推動力，隊長迪查加勢率領隊友雙殺對手，主勝十拿九穩。（now670台、Fox Sports Play App周二凌晨0:45直播）

        今屆世盃外，伊朗在次圈和第三圈十二強賽七次主場出擊全勝，合共轟入十九球只失一球，亞洲第一魔鬼主場德黑蘭阿札迪球場名不虛傳。該隊首循環作客烏茲別克也小勝1:0，今仗返回地頭再度交鋒，勝算更高，曾效力富咸和禾夫斯堡等的伊朗隊長迪查加勢領軍完成出線任務。

　　烏茲別克目前A組排第三，落後次席的南韓一分，力爭直接出線資格。不過，該隊各戰線近五仗兩勝一和兩負，狀態平平無奇，造訪魔鬼主場凶多吉少。
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