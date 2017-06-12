 Advertisement
  • 2017年6月12日 星期一
  • 27º
  • 92%
熱門： 林敏驄港鐵持槍修樹毁巢酷熱天氣堅尼系數

日報新聞 > 體育

﻿勇士第5戰鬆綁爭冠

2017-06-12 列印
　　勇士帶著3:1總決賽場數優勢回主場再鬥騎士，主力戴文格連揚言，該隊第四回合輸在被球證縛手縛腳。他與柏卓尼亞兩位粗人事後獲放生，今仗回主場野性解放，一年前舊債有借梗有還！（樂視明早9:00直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd