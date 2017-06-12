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﻿領袖救駕

2017-06-12 列印
　　三獅周六世界盃歐洲區外圍賽F組作客死敵蘇格蘭，八十七分鐘開始連失兩個罰球，由領先變落後1:2，但二十三歲代隊長哈利卡尼領軍反撲，補時階段建功逼和2:2，盡顯正式成為獅王的潛質。
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