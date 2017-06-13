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﻿卡塔爾夠韌 猛虎小勝格

2017-06-13 列印
        南韓於世界盃亞洲區十二強賽A組近兩次作客全敗，今晚遠征同組最弱的卡塔爾料可重回勝軌，客勝可捧。然而，太極虎進攻三叉戟孫興民、池東沅和李青龍合作效果平平，而且主隊在分組賽三次僅負0:1，今仗可兼顧波膽客勝1:0。（now672台、Fox Sports Play App今晚9:45直播）

        賽前以十三分排A組次席的南韓，世盃外近兩次作客均以0:1不敵中國和伊朗，不過，該隊教練史泰歷克明言今仗有信心擊敗卡塔爾：「我對全體球員都充滿信心，他們亦如是。南韓定可晉級決賽周，今仗鬥卡塔爾必全取三分。」

　　太極虎首循環地頭3:2挫卡塔爾，各賽事近兩場不敗，史泰歷克有望如願以償。可是，進攻鐵三角孫興民、池東沅和李青龍未能擦出火花，上場友賽0:0和伊拉克合作四十分鐘毫無表現，加上卡塔爾在A組七仗有三次僅負0:1，南韓今仗屬小勝格，客勝之外，0:1波膽亦可捧。
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