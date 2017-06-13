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﻿港足撼北韓風雨飄搖

2017-06-13 列印
　　港足今晚八時在香港大球場上演的亞洲盃外圍賽B組最後一圈迎戰北韓，豈料遇上本年度首個八號風球，加上門票索價達二百元及工作日晚上作賽，入場人數或大打折扣。足總指由場監賽前才決定是否如期開賽，港足將帥明言已為作賽做好準備，無懼風雨飄搖。（now630、633今晚7:45pm、ViuTV six今晚8:00pm直播）

　　昨傍晚港隊操練時大球場草地質素未見惡劣，門將葉鴻輝雖擔心屆時場面冷清，但強調會全力作賽：「我固然擔心因票價影響球迷入場人數，但作為球員無論有沒有人支持，或者球場狀態如何也應盡力踢出應有水準。」港足主帥金判坤則不擔心天氣影響球員專業。
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