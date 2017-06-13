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﻿磨刀霍霍

2017-06-13 列印
　　意大利周日世界盃歐洲區外圍賽G組主場5:0大勝列支敦士登，收窄與同日作客2:1小勝馬其頓的西班牙之間得失球差距，為日後假若同分需以得失球差決定排名做好準備。意軍磨利鋒線，將帥已劍指九月二日作客「狂牛」爭取小組第一。
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