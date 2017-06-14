 Advertisement
  • 2017年6月14日 星期三
  • 28º
  • 88%
熱門： 港鐵王傑鷺鳥苗柏何婉盈

日報新聞 > 體育

﻿殺入世盃

2017-06-14 列印
　　伊朗周一在世界盃亞洲區外圍賽A組，藉一對箭頭阿斯蒙和泰利米於上下半場各建一功，主場2:0輕取烏茲別克，提早兩輪篤定出線，成為繼巴西後第二支透過外圍賽晉級來年俄羅斯世界盃決賽周的球隊。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd