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﻿日韓衝擊世盃現暗湧

2017-06-15 列印
　　日本和南韓齊於周三的世界盃亞洲區外圍賽失分，東瀛軍團於B組作客1:1賽和伊拉克，僅領先沙特阿拉伯和澳洲一分，餘下兩輪還要與兩軍交手。而太極虎遠征卡塔爾負2:3，較A組第三位的烏茲別克多一分，兩大勁旅出線同現暗湧。

　　前兩屆世界盃日本都是首隊透過外圍賽直接晉級決賽周，今屆世盃外到第八輪不單止仍未能出線，今仗作客和伊拉克失分後，於B組僅領先二、三位的沙特阿拉伯和澳洲一分，餘下兩輪要硬撼兩隊，晉級之路現波瀾。

　　至於南韓作客卡塔爾全失三分之餘，更有效力熱刺的前鋒孫興民右手骨骨折，次名直接出線席位隨時不保。南韓足總發言人趙俊憲賽後更表示或會辭退主帥史泰歷克：「我們不排除撤換教練。」
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