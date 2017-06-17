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﻿借巡遊打嘴炮 格連奚落大帝

2017-06-17 列印
  三年兩奪NBA總冠軍的勇士昨天舉行勝利巡遊，百萬人於奧克蘭沿途祝賀。MVP杜倫、居利全程客客氣氣，唯有戴文格連最懂炒熱氣氛，事前事後串盡宿敵、騎士星將占士，成為勇士不可或缺的「夭」心果！

　　勇士美國時間周四在烈日下慶功，格連全程夭心夭肺。他出發前先轉發占士光頭照，笑稱勇士令大帝沒有頭髮；巡遊時，此子又穿上在作客克里夫蘭期間準備的特製「Quickie衫」現身，嘲騎士有如該隊老闆基拔旗下快借財務（Quicken Loans）一樣「快手」。格連指出：「占士是我『好朋友』，我等了這一刻很久了！」
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