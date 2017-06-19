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﻿幼獅利爪攻無不「克」

2017-06-19 列印
　　英格蘭在波蘭上演的U21歐洲國家盃A組首輪只能0:0悶和瑞典，射手阿巴謙承諾會改善把握力，盡快為國家隊取得士哥。加上今晚次輪對手斯洛伐克近期防線頻頻出錯，幼獅勢在凱爾打開勝利之門。（香港時間周二凌晨0:00開賽）

　　幼獅前鋒阿巴謙去季由車路士外借至布里斯托城，在英冠取得二十四球斬獲，可惜在U21歐國盃首戰浪費不少入球機會，結果跟瑞典互無紀錄完場。他矢言會在今仗重拾射門鞋︰「去季我一直處於絕佳狀態，希望在波蘭可以繼續延續腳風。」該隊在U21歐國外八戰僅失三球，防守穩健，相信今晚能加強攻力的話，有望開齋。

　　斯洛伐克雖然首輪2:1反勝東道主波蘭排榜首，但各賽事近三場共失六球，恐無法箝制幼獅射手阿巴謙。
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