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﻿親民普巴

2017-06-20 列印
        曼聯球星保羅普巴昨旋風式訪港一天，作為球場開心果的他亦表裏如一。此子昨出席活動時笑容滿面，與三十位小球員拍照及簽名，期間更揹起一位年輕球員，打成一片。
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