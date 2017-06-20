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熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

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﻿神龍受辱

2017-06-20 列印
　　意大利周日U21歐洲國家盃C組首輪2:0輕取丹麥，意軍球迷乘機將矛頭指向早前宣佈不跟母會AC米蘭續約的門將基安盧基當拿隆馬。他們將假紙幣扔入球場諷刺此子貪錢，其新綽號「Dollar隆馬」不脛而走。
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