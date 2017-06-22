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﻿魔術手清貨等大帝

2017-06-22 列印
　　溜馬主將保羅佐治要求離隊，加上大帝占士傳再與騎士鬧分手，提早引爆今夏NBA轉會市場。湖人主席魔術手莊遜昨天率先出手，以迪安祖羅素、莫斯哥夫及換取約滿的籃網布克盧比斯，騰出薪酬空間鋪定後路向雙星出手！
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