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﻿葡軍獵「馬」求出線

2017-06-23 列印
　　葡萄牙U21今晚在波蘭舉行的U21歐洲國家盃B組最後一輪，為爭取出線背水一戰，戰意遠勝只求有交代的馬其頓。同日兩戰皆捷兼提早晉級的西班牙，整體實力在包尾的塞爾維亞之上，要再下一城非難事。

（香港時間周六凌晨2:45開賽）

　　葡萄牙戰罷兩輪只得一勝一負，當前要爭取三組最佳第二名出線資格。面對兩戰只有一和一負、兩戰合共失掉七球的馬其頓，該隊憑高半班實力佔到甜頭。另外，西班牙擁多名超新星，包括分組賽首輪入三球的皇家馬德里中場馬高阿辛斯奧，眾將今仗勢為上位而搏老命，令塞爾維亞難開本屆賽事勝利之門。
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