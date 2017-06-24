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﻿木狼劫走占美拔拿

2017-06-24 列印
　  苟延殘喘多年的公牛在選秀日終於面對現實啟動重建，換走主力占美拔拿。

  該隊只能從木狼收回重傷前鋒拿維及首季失意的基斯鄧恩，並將十六號首圈選秀權推前至第七，木狼教練泰布迪奴成功殺得舊東家一頸血！
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