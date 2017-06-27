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﻿幼獅殺入決賽一定「德」

2017-06-27 列印
　　英格蘭在今屆U21歐洲國家盃愈戰愈勇，自○九年以來再次躋身賽事四強。今晚準決賽在波蘭蒂黑大戰德國，上仗擔正即表現突出的幼獅鋒將迪馬雷格雷（圓圖）豪言要乘兩連勝走勢殺入決賽。（香港時間周三凌晨0:00開賽）

　　英格蘭在A組最後兩輪全勝自殺入四強，一洗之前三屆均分組賽出局的頹勢。主帥保夫萊特上周六安排眾將參觀兩個當地第二次世界大戰的集中營，然後重新將全軍焦點集中在今晚一戰︰「己隊只要保持水準，絕對有力問鼎冠軍。」迪馬雷格雷上仗首次正選即交出一球一助攻，他豪言：「我相信保夫萊特會給我的機會，無負大家的期望。」此子有力率領幼獅再過一關。

　　德國上周六在C組末輪0:1不敵意大利，僅能以三組最佳次名身分打入四強。況且，幼鷹該仗失守源自後防傳球失誤，曝露出致命弱點，加上較英格蘭少一日備戰時間，實在不宜看好。
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