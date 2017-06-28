﻿洲際盃四強戰

洲際國家盃進入白熱化階段，四支世界排名最高的球隊順利躋身淘汰賽，今晚四強先有葡萄牙硬撼智利，明晚就有德國火併墨西哥。最強鬥最強，瞄準周日深夜決賽爭王。萬勿錯過！



王牌打頭陣 防守均「細」戰



葡萄牙和智利分別有王牌射手C朗拿度和阿歷斯山齊士領銜攻堅，但兩軍今晚於俄羅斯相遇，防線反而成為焦點。兩隊在三輪分組賽同樣只失兩球，當中智利悉數開出入球細盤，今仗彼此料可箝制對方的攻擊核心，可追捧入球細。







C朗山神眾矢之的



阿歷斯山齊士三輪分組賽入一球，智利在這三仗中亦只收錄四球，該隊能夠以B組次名晉級四強，關鍵就是靠期間僅失兩球的穩健防線。智利守將干沙路查拉矢言今仗有信心凍結於A組入兩球的C朗：「我曾經防守過美斯，今仗要看管C朗，難度不是太大。」



至於葡軍於分組賽同樣只失兩球，今仗有力阻止山齊士等人的進襲。雙方王牌受壓下，可敲和局；而智利今屆洲際盃三仗均開出細盤和總入球「2」，兩球半「細」及總入球「2」更值得捧場。



衝鋒槍上膛 駁火「大」激鬥



德國於今屆洲際國家盃輪流以辛度華拿、迪姆華拿和史甸度攻堅，各人交足功課，共佔於三輪B組分組賽入七球中的四球，身後更有隊長達斯拿指揮供應彈藥，火力冠列強。至於A組次名墨西哥則屬霰彈槍，六個入球由不同球員取得，全開入球大。兩隊明晚於俄羅斯駁火，大盤首選。







德墨攻擊點多元化



三輪B組分組賽德軍以達斯拿為進攻核心，去支援不同前鋒，結果迪姆華拿和史甸度各累積兩球，令球隊以七個入球與葡萄牙成本屆洲際盃入球最多的球隊，同時亦是錄兩勝一和晉級關鍵。而墨西哥亦於A組攻入六球，更由六位不同球員取得，包括射手查維亞靴南迪斯亦已開齋，以他們三仗同開大盤的走勢，今場與德國鬥攻穩開兩球半「大」。



以兩軍實力計，日耳曼軍團始終稍勝墨西哥，可兼顧主勝。