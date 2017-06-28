﻿典韋領取MVP

效力雷霆的新三雙王韋斯博克昨在NBA首辦的頒獎典禮，力壓火箭的哈登和馬刺的李安納，當選常規賽MVP。身為時裝界潮人，韋少今次以樸實典雅的行政look出席頒獎禮，除邀隊友上台分享榮譽外，感謝家人時更灑下男兒淚。



韋少在隊友面前感性地道：「這班隊友全季為我犧牲了很多。對我來說，這是一個精彩的球季，但沒有他們的幫助，我也不能站在這裏，沒有發生這事的可能，所以這個獎不是我的，同樣是屬於你們的。我很感激有你們在我身旁，你們是我一生的兄弟。」



以球員個人最高殊榮為球季劃上完美句號後，據報韋少勢跟球會續約五年，穩袋逾二億美元（約十六億九千萬港元）。